Le gouverneur de Gabès dément avoir réclamé la démission du comité directeur de la stayda

Le gouverneur de Gabès, Mongi Thameur, a catégoriquement démenti samedi les informations rapportées par certains médias selon lesquelles il aurait refusé d’intervenir auprès du Groupe chimique tunisien (GCT) pour qu’il apporte un soutien au stade gabésien (Stayda) et à l’avenir sportif de Gabès (Zleza), en butte à des difficultés financières, rapporte le correspondant de l’agence TAP.

Thameur a également nié avoir demandé au comité directeur de la “Stayda” de démissionner ni de ne plus compter sur les fonds provenant du GCT pour la gestion du club, en bu.

Dans un déclaration, au correspondant de l’agence TAP, il a indiqué s’être réuni vendredi avec Saber Rebai et Ghassen Marzouki, respectivement, présidents du stade gabésien et de l’AS Gabès, leur a réitérant son “soutien total” ainsi qu’aux autres formations sportives de Gabès et assurant qu’il continuera à appuyer les deux clubs phares du gouvernorat auprès du GCT et du ministère de tutelle.