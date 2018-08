Ligue 2 : Tirage au sort du calendrier le 28 août

Le tirage au sort du calendrier de la Ligue 2 du football professionnell sera effectué le 28 août courant et le coup d’envoi de la compétition sera donné le 22 septembre prochain, annonce le bureau de la fédération tunisienne de fooball, lors de la réunion tenue mardi.

La formule de la compétition sera déterminée avant le 28 août, ajoute la FTF. Les 24 équipes engagées ont été réparties en deux groupes:

Groupe A: ES Zarzis, AS Marsa, O.Béja, CO Médenine, AS Djerba, Sfax RS, CS Korba, AS Ariana, US Siliana, AS Soliman, AS Oued Ellil, ES Jerba.

Groupe B: EO Sidi Bouzid, EGS Gafsa, AS Kasserine, Jendouba Sports, SC Ben Arous, SS Sfaxien, ES Hammam-Sousse, SA Menzel Bourguiba, CS Chebba, CO Kerkennah, ES Radès, CS Jebeniana.