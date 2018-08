Tunisie : Démission de cinq députés de Machrou Tounes

Cinq députés du bloc ” Al-Horra ” du Mouvement Machrou Tounes ont annoncé mardi leur démission du groupe parlementaire et des différentes responsabilités du parti.

Il s’agit de Sahbi Ben Fraj, Leila Chettaoui, Souheil Alouini, Marouane Felfel et Houda Slim.

” La décision de démission est définitive et signifie une démission de tous les postes de direction au sein des bureaux politique et exécutif du Mouvement Machrou Tounes “, ont-ils tenu à souligner dans la lettre de démission déposée ce mardi au bureau d’ordre de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La décision de démission est liée à la nature des relations entre le parti et le groupe parlementaire, ainsi qu’au mécanisme de gestion et de prise de décision au sein du bloc et plus particulièrement au vote de confiance au nouveau ministre de l’Intérieur, selon les démissionnaires.

Contacté par l’agence TAP, le député Sahbi Ben Fraj a déclaré que la décision de démission a été soulevée depuis quelque temps, notamment en l’absence de consensus avec les collègues au sein du parti autour de certaines décisions.

Les députés démissionnaires avaient accordé la confiance au ministre de l’Intérieur Hichem Fourati, alors le Mouvement Machrou Tounes avait décidé de s’abstenir de voter pour lui.