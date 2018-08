Tunisie – Météo : Passages nuageux sur l’ensemble du pays

Des passages nuageux seront parfois abondants sur la plupart des régions avec pluies isolées et temporairement orageuses, ces pluies seront en quantités plus importantes sur les régions côtières Est.

Des chutes de grêle seront probablement observées. Vent de Nord-est faible à modéré de 15 à 30 km/h, puis se renforçant relativement l’après-midi près des côtes Est et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.

Mer peu agitée dans le nord et peu agitée à agitée sur les côtes Est. Températures maximales comprises entre 26 et 31°C dans le nord, le centre et les régions côtières du sud et entre 32 et 37°C ailleurs.

Prévisions pour Mardi 07 Aout 2018

Des passages nuageux seront plus abondants avec pluies isolées sur le nord, le centre, et localement le Sud Est. Vent de secteur Est assez fort de 25 à 40 km/h près des côtes Est, et faible à modéré de 15 à 25 km/h sur le reste du pays, puis se renforçant l’après midi sur les côtes Nord.

Mer agitée sur les côtes Est, peu agitée à agitée dans le Nord. Températures maximales comprises entre 26 et 31°C dans le nord, le centre et le sud est, et entre 32 et 37°C dans le reste du pays.