Tunisie – FIH2018 : Dobet Gnahoré, la voix féminine africaine de renommée le 9 aout à Hammamet

Avec son dernier album ” MIZIKI “, l’Ivoirienne aux multiples talents fait résonner des sonorités africaines mêlées de samples électroniques, un subtil mélange qui dévoile une musique à son image, libre, où la modernité se nourrit, s’embellit, se dynamise de traditions et d’héritage. Considérée comme une des voix féminines les plus importantes de l’Afrique en se servant de son art pour dénoncer l’injustice et tous les problèmes dont souffre le continent, Dobet Gnahoré sera le 9 Aout sur la scène de la 54ème édition du festival international de Hammamet.

Le public aura ainsi rendez-vous avec une artiste dont la démarche musicale est de mixer le traditionnel au moderne. Dobet Gnahoré a eu une base de musique traditionnelle avec son père qui est également son maître. En Europe elle a appris et écouté d’autres musiques, ce qui l’a aidé à contribuer au métissage et au panafricanisme.

Le village kiyi est sa base. C’est grâce à cette formation panafricaine intense qu’elle a su se faire un style. Le kiyi est pour elle la meilleure des Ecoles artistique en Afrique, où elle a appris l’art du regard, l’interprétation, l’histoire de l’Afrique à travers l’art.

Pour elle, la musique est le canal de la paix, de l’amour, de la joie, de l’énergie et de la transmission émotionnelle. Comme dans certaine tradition d’africaine, la musique joue son rôle, réunit les peuples. Elle profite des belles mélodies et des différentes rythmes, pour chanter l’amour, la paix, la compassion et réveiller les consciences endormies.