Vainqueur du 1er Volvo Trucks Driver Challenge, Houcine Garouachi représentera la Tunisie à la compétition mondiale de Volvo en Suède

Le concessionnaire exclusif en Tunisie des camions routiers et des matériels de travaux publics de la marque Volvo, Nordic Machinery, a organisé, jeudi 2 août 2018, pour sa première édition «Volvo Trucks Driver Challenge», une compétition internationale de conducteurs de camions routiers à laquelle étaient invités clients et une poignée de journalistes de la place.

La compétition, qui s’est déroulée dans un circuit nouveau –en fait en construction-, en l’occurrence le Tunisia First Club, permet au vainqueur de représenter la Tunisie à la finale mondiale qui aura lieu en septembre prochain en Suède.

A souligner au passage que Tunisia First Club est un site de sports mécaniques par excellence à vocation touristique, culturel, sportif et social. Son promoteur aurait investi quelque 100 millions de dinars.

C’est dans cette optique que des conducteurs de camions expérimentés issus de différentes entreprises ont pu lors de ce challenge s’initier à une meilleure conduite embarqués dans un tracteur routier type FH440 dans ce nouveau circuit totalement dédié à l’automobile situé à proximité du centre Géant Tunis City.

Au départ, ils étaient 8, et c’est Houcine Garouachi de CAT Transport qui a donc remporté l’épreuve tunisienne. Quant à Faouzi Ben Hammouda de Transpool et Taoufik Hamdi de HFTS, ils se classent respectivement deuxième et troisième.

A noter que la compétition mettra aux prises 44 pays à travers le monde, avec 12.000 conducteurs professionnels.

De ce fait, la partie tunisienne de cette compétition vise à responsabiliser les conducteurs et souligner l’importance d’une conduite optimale. La Tunisie y participe cette année grâce à Nordic Machinery et son partenariat officiel avec Volvo Trucks.

Quid de Volvo Trucks Driver Challenge ?

Fidèles à leurs valeurs et à leurs cœurs de métier, à travers cet événement inédit, nous explique un communiqué, Nordic Machinery et Volvo Trucks tiennent à mettre en avant l’importance de la conduite avant même celle du véhicule. Autrement dit, ce «n’est pas le camion qui est mis à l’honneur, mais le conducteur derrière le volant». En clair, il s’agit de démontrer qu’une bonne conduite est très importante pour la sécurité, la productivité mais également la consommation de carburant.

La direction de Nordic Machinery a souligné que des études ont prouvé qu’une bonne conduite peut engendrer jusqu’à 30% d’économies de consommation de carburant pour une même distance…

Nordic Machinery et Volvo Trucks, un partenariat sous le signe du partage de compétence

Nordic Machinery a entamé sa collaboration avec Volvo en 2011 en devenant le concessionnaire officiel des machines de travaux publics de la marque. Depuis cette date, elle a continuellement mis l’accent sur l’après-vente, convaincue qu’elle est que l’investissement dans la disponibilité des pièces de rechange et la formation des techniciens contribuent directement à la rentabilité des investissements de la clientèle.

Reconnaissant ces efforts, Volvo a décidé d’élargir la collaboration avec Nordic Machinery en la désignant, en 2017, comme son concessionnaire officiel pour les camions Volvo.

Tout en investissant dans des installations aux standards Volvo aussi bien à Tunis qu’à Sousse, Sfax et Gafsa, l’accent est mis sur la formation des techniciens ainsi que ceux de la clientèle.

En plus de l’investissement dans les capacités d’après-vente, Nordic Machinery a en parallèle entamé un programme d’investissement dans un réseau d’agences à Sousse, Sfax et Gafsa qui seront aux standards Volvo et permettront de la rapprocher de sa clientèle.

A propos de Nordic Machinery :

Nordic Machinery est le concessionnaire exclusif des camions et des machines de travaux publics Volvo en Tunisie. Nordic Machinery distribue et supporte l’ensemble de la gamme Volvo de camions et machines de bâtiment et de travaux publics allant des Chargeuses sur pneus, aux Pelles hydrauliques sur chenilles et sur pneus, aux Tombereaux articulés, aux Compacteurs et aux machines Compactes et les Finisseurs de routes.