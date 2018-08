Basket : Makram Ben Romdhane rejoint Saint-Chamond (D2 francaise)

Le pivot international tunisien du club libanais de Homenetmen, Makram Ben Romdhane, a été transféré à Saint-Chamond (D2 francaise), a annoncé le club francais sur son site officiel.

C’est la deuxième expérience professionnelle du joueur tunisien en Europe après avoir évolué au sein du club espagnol de l’ACB Murcie, lors de la saison 2013-2014.

L’ancien joueur de l’Etoile du Sahel a également endossé le maillot du SC d’Alexandrie (saison 2014-2015).

Ben Romdhane (29 ans, 2,06 m) compte un riche palmarès aussi bien sur le plan national que continental. Il a été notamment sacré champion de Tunisie avec l’Etoile du Sahel en 2009, 2011, 2012 et 2013 et vainqueur de la coupe de Tunisie en 2011, 2012, 2013 et 2016 et de la coupe d’Afrique des clubs champions en 2011 et du championnat arabe des clubs 2015 et 2016, outre la coupe d’Egypte 2015 avec le SC Alexandrie et le championnat arabe des clubs 2017 avec Homenetmen.

Avec le cinq national, Ben Romdhane a remporté l’Afrobasket-2011 et 2017 et le championnat arabe 2009, et il compte une participation au Mondial-2010 en Turquie et au tournoi des Jeux Olympiques de Londres-2012.