Tunisie : Des militants d’Al-Massar disent soutenir le gouvernement

Des militants et cadres du parti de la Voie démocratique et sociale (Al-Massar) ont dit soutenir le gouvernement actuel de Youssef Chahed jusqu’à l’organisation, en 2019, des élections présidentielle et législatives.

Pour la dirigeante Selma Baccar, ce gouvernement doit rester en l’absence d’alternatives à un processus politique susceptible de résoudre la crise dans le pays. ” Plusieurs militants et cadres d’Al Massar s’opposent à la décision du bureau politique du parti de se retirer du gouvernement “, a-t-elle indiqué jeudi à la TAP.

Dans une déclaration signée par son coordinateur général Jounaidi Abdeljaouad, Al-Massar affirme ne plus être concerné par le sort du gouvernement ni par ses politiques et ses orientations, regrettant les conflits et tiraillements politiques qui l’entourent.

Avis non partagé par Selma Baccar qui estime que tout remaniement ministériel en cette étape délicate que traverse le pays risque d’aggraver la crise. ” Le groupe qui dit soutenir le gouvernement actuel réclame une équipe plus restreinte “, a-t-elle ajouté.

Al Massar, parti de gauche non représenté au parlement est signataire du Document de Carthage, “prend acte de la décision de Samir Taieb, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche de geler ses responsabilités en tant que secrétaire général tant qu’il reste au gouvernement, comme il l’a déclaré le 8 juillet au cours de la réunion du conseil central”.