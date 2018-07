Le ministre de la Défense nationale reçoit l’ambassadeur d’Algérie à Tunis

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi, a reçu lundi après-midi au siège du département, l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Abdelkader Hajjar.

Selon un communiqué du département de la Défense, la rencontre a offert l’occasion aux deux interlocuteurs de mettre en évidence la coopération militaire entre les deux pays particulièrement en matière de sécurisation des frontières communes.

Selon les deux responsables, la coopération militaire entre la Tunisie et l’Algérie a trouvé toute son illustration dans la parfaite coordination et la concertation continue entre les autorités compétentes des deux pays pour mieux sécuriser les frontières, lutter contre le terrorisme et le crime organisé et contenir le phénomène de la migration irrégulière.