Cyclisme – Tour de France : La Grande-Bretagne dépasse le Luxembourg

La Grande-Bretagne a dépassé le Luxembourg au nombre de victoires dans le Tour de France, après le succès du Gallois Geraint Thomas, le sixième pour le cyclisme britannique.

A la différence des Luxembourgeois qui comptent trois victoires avant la Seconde guerre mondiale, tous les succès des Britanniques ont été obtenus au XXIe siècle, depuis 2012.

Les lauréats de la plus grande course du monde viennent de treize nations différentes depuis la création de l’épreuve en 1903.

Geraint Thomas (Sky) a remporté dimanche le Tour de France après la 21e étape gagnée sur les Champs-Elysées à Paris par le Norvégien Alexander Kristoff (Emirats). Geraint Thomas (32 ans, a devancé au classement final le Néerlandais Tom Dumoulin et le vainqueur sortant, le Britannique Chris Froome. Pour la sixième fois depuis 2012, l’équipe la plus puissante du peloton a inscrit l’un des siens au palmarès de la plus grande course cycliste du monde: Bradley Wiggins (2012), Chris Froome à quatre reprises entre 2013 et 2016, et enfin Geraint Thomas, un Gallois de 32 ans jusqu’alors cantonné à un rôle de lieutenant.

Les pays victorieux en 105 éditions (7 victoires non attribuées):

36: France

18: Belgique

12: Espagne

10: Italie

6: Grande-Bretagne

5: Luxembourg

3: Etats-Unis

2: Pays-Bas, Suisse

1: Allemagne, Australie, Danemark, Irlande