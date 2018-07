Tunisie – ARP : Le groupe démocrate votera contre la confiance

Le député Ghazi Chaouachi (Bloc démocrate) a déclaré, samedi, à l’Agence TAP, avant la plénière consacrée au vote de confiance au nouveau ministre de l’Intérieur, que son groupe votera contre la confiance.

“Nous allons soit voter contre la confiance, soit s’abstenir de prendre part à l’opération de vote”, a-t-il précisé.

“Il ne s’agit pas, pour nous, de fuir nos responsabilités, mais plutôt d’exprimer notre refus d’accepter le pouvoir actuel et la coalition au pouvoir avec laquelle nous ne partageons ni les mêmes visions, ni les mêmes programmes”, a-t-il expliqué.

Selon Ghazi Chaouachi, le bloc démocrate n’est pas concerné par “les conflits qui rongent ce système” et qui, a-t-il dit, tournent autour des fonctions et des postes de pouvoir.

Il a estimé que le limogeage de l’ancien ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem, a eu lieu “dans des circonstances peu claires”. Et d’ajouter que “nous ignorons les raisons qui sont derrière le limogeage de Lotfi Brahem, et celles qui ont motivé le choix de Hichem Fourati”, proposé en tant que ministre de l’Intérieur.

Le Chef du gouvernement a nommé, mardi dernier, Hichem Fourati au poste de ministre de l’Intérieur, en remplacement de Lotfi Brahem, limogé le 6 juin dernier. Le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, avait été désigné pour assurer l’intérim à la tête du ministère de l’Intérieur.

Le bloc démocrate compte douze membres.