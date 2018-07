FIC2018 : Willy William offre une soirée musicale métissée, dans un show de haute voltige

A l’occasion de la fête de la République, la 54 ème édition du Festival International de Carthage a programmé une soirée jeune, mercredi soir, animée par le DJ et auteur-compositeur international Willy William.

Encouragé par l’offre du comité d’organisation du festival (chaque ticket acheté donne droit d’accès à deux personnes), un jeune public venu en famille ou en groupe a envahi les gradins de l’amphithéâtre romain de Carthage pour découvrir ce Dj franco-mauricien qui se produit essentiellement dans les discothèques du monde entier.

Derrière ses platines et durant environ deux heures, le Dj Willy William a, dans un show de haute voltige, enflammé la scène par un audacieux mixage de différents genres musicaux ralliant d’une manière surprenante de la musique électronique ou latine et la musique pop des années 80 au jazz des années 60. Alternant ses propres compositions comme son tube ” Ego ” à Sting ” Englishman in New York ” ou Ray Charles ” Hit the road Jack “, Willy William a réussi à faire danser et chanter le public tout au long de la soirée.

Communiquant avec un public en mouvement tout au long du show, Willy William a proposé une programmation audacieuse où la variété française (Charles Aznavour ) côtoie le rock de (Queen) ou la musique africaine de Manu Dibango.

” J’ai passé une très bonne soirée, c’est l’une des rares fois où j’ai vu les gens rester plus d’1h30 pour danser et chanter jusqu’au bout du show ” a indiqué Willy Willam avec enthousiaste lors du point de presse organisé après son spectacle. Et d’ajouter ” J’étais agréablement surpris par l’énergie, l’amour et la joie de vivre dégagés par le public tunisien “.

A propos de son univers musical et sa manière de composer ou de mixer différents genres musicaux, Willy William a expliqué à l’agence TAP que sa culture musicale éclectique lui permet d’offrir une programmation variée qui plait à tous les goûts.

” L’expérience de DJ me donne la possibilité d’oser et de faire découvrir à un jeune public des sonorités qui ne lui sont pas forcément populaires comme le jazz ” a-t-il encore expliqué.

Se produisant pour la troisième fois en Tunisie mais pour la première fois sur la scène du théâtre romain de Carthage, le chanteur-compositeur et Dj Willy Willam a acquis une renommée internationale grâce à son tube ” Ego ” sorti en novembre 2015 et qui s’est classé dans les meilleures ventes de single en France, Italie et Belgique.