Tunisie – Journée du Savoir 2018 : Les lauréats des examens nationaux

A l’occasion de la journée du savoir, le Président de la République Béji Caïd Essebsi a décerné, lors d’une cérémonie organisée mardi au palais de Carthage, des prix aux lauréats des examens nationaux au titre de l’année 2018.

Voici la liste des lauréats:

Lauréats du secteur de l’éducation:

– Concours d’accès aux collèges pilotes:*Ahmed Aribi

*Meriem Merzaki

*Tomadher Alouch

-Certificat de fin d’études de l’enseignement de base:

*Malek Ounissi

– Diplôme du Baccalauréat:

Section mathématiques:

*Iness Kamoun

Section sciences expérimentales:

*Roua Brini

Section sciences techniques:

*Najran Heni

Section économie et gestion:

*Lina Bettaieb

Section Informatique:

*Seifeddine Zenati

Section Lettres:

*Meriem Mastouri

Section Sports:

*Manel Gharbi

Lauréats du secteur de la formation professionnelle et de l’emploi

Brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité fabrication des industries de l’habillement

*Amani Ben Amar

Brevet de technicien professionnel en gestion technique centralisée

*Oumaima Azizi

CAP installateur thermique et sanitaire

*Hamza Mahmoudi

Liste des lauréats par ministères:

+ Présidence du gouvernement:

Certificat de fin d’études du cycle supérieur de formation des conseillers des services publics Ecole Nationale d’Administration: spécialité: audit, Inspection et Justice- ENA

*Sahla Nakach

+ Ministère de la Justice:

– Certificat de fin d’études à l’Institut supérieur de la magistrature:Sirine Bouzayane

– Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat:

*Athar Makouri

+ Ministère de la Défense nationale:

– Diplômes de l’Académie militaire, Diplôme national d’ingénieur:

*Fakhri Ferjani (informatique)

*Achraf Sallemi (télémécanique)

*Seife Allah Madouri (énergie, techniques navales)

+ Ministère de l’Intérieur:

– Diplôme de Fin d’études de la session des commissaires de police, spécialité Droit foncier :*Oumaima Abbes

– Diplôme national d’ingénieur – Officier de la garde nationale: spécialité: Génie informatique * Ali Klaii

– Diplôme de fin d’études appliquées en protection civile, spécialité: Génie informatique

*Walid Welha

+ Ministère des Finances:

– Certificat d’études de Douanes, Ecole Nationale de la Douane:

*Moneem Kmaimi

Lauréats de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique selon les spécialités:

– Sciences économiques et gestion:*Wafa Hamani

– Mathématiques, informatique et télécommunication:*Oumaima Zaouch

– Etudes technologiques:*Mohamed Chikhaoui

– Langues et lettres:*Meriem Khemili

– Art et métiers:

*Hend Dahman

– Médecine et sciences de la santé:*Nour el houda bouhlel

– Sciences agricoles et vétérinaires:

*Lina Chebbi

– Architecture et urbanisme:*Mohamed Omar Ayedi

– Education physique:*Oumaima Jebebli

– Sciences de la vie et de la terre, physiques et chimie:*Wafa Ilahi

– Sciences juridiques:*Akram Ridane

– Sciences humaines et sociales:*Kods Brahmi

Prix national de la recherche scientifique et technologique :

-Prix du meilleur chercheur ou inventeur tunisien résidant à l’étranger :

*Mohamed Naceur Belgacem

*Marouen Kssantini

-Prix du meilleur chercheur ou inventeur tunisien :

*Mohamed Hammami

Le prix national du meilleur laboratoire de recherche en production scientifique

*laboratoire au centre de Biotechnologie de Borj Cedria

Le prix national du meilleur laboratoire en ouverture sur l’environnement

*Laboratoire au centre de biotechnologie de Sfax

Le lauréat du diplôme de doctorat pour l’année 2017 a été décerné à :

*Ali Abd el Hedi Jridi

-Prix du Président de la République d’animation culturelle

Le premier prix national d’animation culturelle dans les écoles primaires :

*école primaire Abou El Kacem Chebi de Douz, gouvernorat de Kébili

Le premier prix national d’animation culturelle dans les collèges :

*collège Zaouiet El Arab de Dguech, gouvernorat de Tozeur

Le premier prix national d’animation culturelle dans les lycées :

*lycée 8 janvier 1958, Sekiet Sidi Youssef, gouvernorat du Kef

Prix national de l’enseignement pour adultes :

*Fatma bent Ali El Hajia