FIC 2018 : Hemlyn, un voyage audacieux dans l’univers mélancolique du Heavy Metal avec des sonorités tunisiennes

Après avoir fait la clôture de l’édition 2018 du festival de la médina de Tunis, le groupe ” Hemlyn ” de Ali Jaziri s’est produit, dimanche soir, sur la scène mythique de l’amphithéâtre romain de Carthage dans le cadre de la 54 ème édition de son festival international.

Face à une présence timide du public, Ali Jaziri et son groupe a fait découvrir sa musique puisant à la fois de la musique ” Hard Rock ” en particulier le ” Heavy Metal ” et des sonorités de la musique populaire tunisienne. Durant 2h, le public a fait une immersion dans le monde mélancolique de ce genre particulier du Rock à la sauce tunisienne. Choisissant des textes en dialecte tunisien du parolier Ghassen Amami (parolier de la bande originale du film ” à peine j’ouvre les yeux ” de Leyla Bouzid) évoquant la fuite du temps, la solitude, la mort, et l’absurdité de la vie, Hemlyn a choisi de s’éloigner des sentiers battus et de la musique commerciale pour proposer un voyage dans un univers où les thèmes mélancoliques du Heavy Metal se conjuguent d’une manière audacieuse avec les sonorités de la musique mystique d’El Hadhra de Fadhel Jaziri (le père). ” Dhaw la “, ” Hejran “, ” Hemlyn ” ou encore ” Abraj Abraj “, les chansons du groupe Hemlyn évoque le mal-être ou la corruption sous fond de guitare et oud électrique mélangés avec les percussions de la darbouka ou du tbal.

Si le groupe Myrath a tenu à monter sur la scène de Carthage après plus de 15 ans d’expérience et 5 album, le groupe rock tunisien ” Hemlyn ” a choisi d’adopter un pari risqué en s’aventurant sur la scène de Carthage après seulement cinq ans de sa création. Toutefois, le chanteur charismatique Ali Jaziri et son groupe de musiciens talentueux et confirmés à savoir Haythem Ben Attia, Yessine Boudaya et Walter Vega ont su susciter l’intérêt du public qui a tenu à rester au bout du concert pour encourager ce jeune groupe. Les ballades à l’exemple ” Lemta Narja Fik ” ou ” Beni Watani ” , les arrangements rock de ” Ena Lemdalal ” ou ” Fares Baghdad ” ou encore l’instrumental ” Ouhebou Biladi ” ont illustré le potentiel , l’audace et la créativité d’un groupe en devenir Hemlyn, un groupe qui a su avec audace montrer que le patrimoine et le dialecte tunisien peut se mélanger avec la musique occidentale du Hard Rock.