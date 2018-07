Pour Taher Belkodja, Bourguiba a réussi contrairement à Beji Caïd Essebsi

L’ancien ministre de l’Intérieur, durant le régime Bourguiba, était sur les ondes de Diwan Fm pour parler de la situation générale du pays.

Il affirme que ce sont les résultats qui comptes. Si on devait comparer Bourguiba à BCE, il est clair que le premier a réussi son règne contrairement au second.

Il ajoute durant son intervention radiophonique que le parti Nidaa Tounes est un parti illégal étant donné qu’il n’a pas fait de congrès annuel.

Il explique que lorsqu’il était ministre, il avait le pouvoir de dissoudre des partis politiques et des associations et cela non application de la loi régissant les partis et les associations.

الوزير الاسبق الطاهر بلخوجة: وضعية حزب نداء تونس غير قانونية وعلى الحكومة تطبيق القانون الوزير الاسبق الطاهر بلخوجة: وضعية حزب #نداء_تونس غير قانونية وعلى الحكومة تطبيق القانون#هنا_تونس #DiwanFm

Il faut penser à la relève pour que l’avenir du pays ne soit pas incertain, précise-t-il.

Le pays a une nouvelle constitution qui ne peut pas être appliquée, c’est pour cela qu’il existe des anomalies. Pour Belkodja, il est important d’apporter quelques changements à cette constitution pour mieux servir le pays.