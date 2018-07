Wahbi Khazri signe pour quatre ans avec Saint-Etienne

Le milieu de terrain et attaquant international tunisien Wahbi Khazri s’est engagé avec Saint-Etienne, club français de Ligue 1, jusqu’en 2022, annonce la formation stéphanoise mardi.

Il avait évolué la saison écoulée sous les couleurs du Stade Rennais sous forme de prêt de Sunderland.

“Après les signatures de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, l’AS Saint-Etienne enregistre, ce mardi, l’arrivée d’un renfort de dimension internationale. En effet, Wahbi Khazri, milieu de terrain offensif ou attaquant, s’est officiellement engagé jusqu’en 2022 avec les Verts. Un accord a été conclu avec le club anglais de Sunderland pour le transfert de l’international tunisien, leader de sa sélection lors de la Coupe du monde en Russie”, indique le club sur son site officiel.

Né à Ajaccio, Wahbi Khazri a effectué sa formation au SC Bastia où il est passé professionnel et a disputé, à 18 ans, son premier match professionnel, en L2. C’est également avec le club corse qu’il a écrit les premières lignes de son palmarès, rappelle le club.

En 2014, il rejoint les Girondins de Bordeaux alors tournés vers l’Europe avant d’être recruté par Sunderland en janvier 2016 et d’être prêté au Stade Rennais qu’il en UEFA Europa League.

International Espoir français, Wahbi Khazri choisit d’évoluer avec l’équipe A tunisienne en 2012. Avec les Aigles de Carthage, il participe à deux Coupes d’Afrique des Nations, en 2013 et 2015, et à une campagne de qualifications brillante pour le Mondial russe. Invaincus dans leur groupe, Wahbi Khazri et ses coéquipiers valident leur billet pour la 5e Coupe du monde de l’histoire tunisienne, la première depuis 2002.

En Russie, le milieu offensif de 27 ans dispute les trois matches de groupe, porte deux fois le brassard de capitaine et inscrit autant de buts. Le premier face à la Belgique, troisième de la compétition, et le second offrant sa seule victoire à la Tunisie avant de quitter la compétition. Il compte 40 sélections et 14 buts avec son pays.

Pour le Directeur Général du club, Frédéric Paquet, “le recrutement de Wahbi Khazri prouve toute la détermination de l’AS Saint-Etienne et de ses actionnaires à construire une équipe qui soit du même niveau que celle qui a brillamment terminé la saison passée”.

Il estime qu’à 27 ans, Wahbi est arrivé à maturité. “Il a non seulement conduit sa sélection jusqu’à la phase finale de la Coupe du monde mais il a également réussi à montrer son grand talent dans un groupe relevé où la Tunisie a affronté deux des demi-finalistes”.

“C’est le leader technique et le joueur de caractère dont le club a besoin pour garder la dynamique sportive de la deuxième partie de saison dernière. Le mercato est une période complexe mais nous devons rester cohérents et patients dans nos démarches, comme nous avons justement su le faire pour concrétiser l’arrivée de Wahbi Khazri”, a-t-il souligné.