Tunisie : Report de la grève des agents et cadres de la SONEDE

La grève des agents et cadres de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), prévue les 17 et 18 du mois courant a été reportée au 26 et 27 juillet 2018.

Le syndicat général des eaux relevant de l’Union générale tunisienne de travail (UGTT) a appelé à cette grève qui touchera toutes les directions, districts, services et établissements de la société.

La décision du report de la grève a été prise lors la réunion de la commission centrale de réconciliation, lundi l’après-midi au siège de la direction générale du travail, consacrée à l’examen du préavis de grève de la SONEDE, en présence de représentants des ministères de l’agriculture et des ressources hydrauliques, de la direction de la société et de l’UGTT.

La partie syndicale a décidé de reporter la grève “afin de permettre à la partie gouvernementale la possibilité de négocier et de prendre les décisions adéquates concernant certains points”, selon le procès verbal de la commission centrale de réconciliation.

Outre des revendications professionnelles et l’application des accords déjà conclus, les agents et cadres de la SONEDE exigent également des “réformes nécessaires pour mettre fin au déséquilibre financier” au sein de la société.