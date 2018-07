Jeux africains de la jeunesse 2018 : Le programme complet

Programme complet des 3es Jeux africains de la jeunesse, prévus du 17 au 28 juillet en Algérie :

Cérémonie d’ouverture : 18 juillet (stade 5-Juillet, Alger)

ATHLETISME : du 24 au 27 juillet (stade Bateau-Cassé de Bordj El-Kiffan, Alger)

AVIRON : du 19 au 22 juillet (barrage de Boukerdane, Tipasa)

Badminton : du 19 au 25 juillet (salle Protection-Civile de Dar El-Beïda,

Alger)

Basket-ball 3×3 : du 20 au 22 juillet (complexe Ghermoul, Alger)

BEACH-VOLLEY : du 20 au 25 juillet (site Sablettes, Alger)

Boxe : du 24 au 27 juillet (salle omnisports Bordj El-Kiffan, Alger)

Canoë : du 23 au 27 juillet (barrage de Boukerdane, Tipasa)

Cyclisme : du 20 au 25 juillet (Rouiba-Alger pour la route / Parc Dounia,

Alger pour le VTT)

Escrime : du 22 au 25 juillet (Centre féminin, Alger)

Equitation : du 22 au 27 juillet (Caroubier, Alger)

Football : du 17 au 27 juillet (stade Protection-Civile d’El-Hamiz et stade

d’El-Hamiz, Alger)

Gymnastique : du 19 au 23 juillet (salle Coupole, Alger)

Handball : du 21 au 27 juillet (salles Harcha et Aïn Bénian, Alger)

Haltérophilie : du 19 au 22 juillet (salle Bordj El-Kiffan, Alger)

HOCKEY SUR GAZON : du 19 au 26 juillet (stade Ferhani de Bab El-Oued,

Alger)

Judo : 19 et 20 juillet (salle Harcha, Alger)

Karaté : 26 et 27 juillet (salle omnisports El-Biar, Alger)

Kung-fu wushu : du 22 au 24 juillet (salle omnisports El-Biar, Alger)

Lutte : du 25 au 27 juillet (salle Coupole, Alger)

Natation : du 22 au 25 juillet (piscine complexe Mohamed-Boudiaf, Alger)

RUGBY : du 19 au 21 juillet (stade 5-Juillet, Alger)

Sports de boules : du 24 au 27 juillet (Complexe Ghermoul, Alger)

Tennis : du 23 au 27 juillet (Club de tennis Bachdjarrah, Alger)

Tennis de table : du 19 au 24 juillet (salle omnisports Staouéli, Alger)

Tir sportif : du 21 au 26 juillet (stand de tir Chenoua, Tipasa)

TIR A L’ARC : du 18 au 21 juillet (Prise d’eau Bourouba, Alger)

Triathlon : 27 et 28 juillet (complexe Mohamed-Boudiaf, Alger)

Taekwondo : du 18 au 21 juillet (salle omnisports El-Biar, Alger)

Volley-ball : du 19 au 24 juillet (salles omnisports Rouiba et Aïn Taya,

Alger)

Voile : du 21 au 27 juillet (Ecole de voile Bordj El-Bahri, Alger) Cérémonie de clôture : 28 juillet (stade 5-Juillet, Alger)

NDLR : les disciplines en majuscules sont qualificatives aux jeux Olympiques de la jeunesse Buenos Aires-2018.

– Les épreuves de toutes les disciplines auront lieu dans les deux sexes, excepté le football, réservé uniquement aux garçons.