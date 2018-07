Tunisie : La 39ème édition du festival international de Gafsa du 21 juillet au 10 août

17 spectacles dont 5 internationaux, 5 nationaux et 7 régionaux sont au menu de la 39ème édition du festival international de Gafsa qui se tiendra du 21 juillet au 10 août 2018.

Dans une conférence de presse organisée dimanche, le directeur du festival Adel Abidi a tenu à relever que l’édition 2018 du festival a misé sur la production culturelle et artistique locale faisant savoir qu’il n’a pas été possible pour des raisons budgétaires programmer plus de cinq grands spectacles.

Dévoilant la programmation, il a mentionné que l’ouverture sera aux couleurs locales avec le spectacle “Margoum” de Nizar Saidi et la clôture avec “Zarda” de ll’universitaire et musicologue Kamel Krimi qui propose un spectacle de patrimoine oral soufi et populaire de la région du sud ouest.

La musique populaire sera à l’affiche avec notamment Tlili Gafsi et Lamjed Gafsi.

En ce qui concerne les spectacles étrangers, le festival a invité Marcel Khalifa, Nassif Zeitoun, Cheb Faysal, Lina Chamamyan et le ballet russe.

Le public aura rendez-vous avec la diva tunisienne Amina Fakhet lors de la soirée du 25 juillet ainsi que Nour Chiba et le rappeur Balti.

Les amateurs de théâtre auront rendez-vous avec trois pièces en l’occurrence “Quelle famille” de Naima El Jeni, “El mensi” des hommes de théâtre originaires de Gafsa Nasreddine Jalloul et Abderrazak Sakhraoui et “Salem Mr” d’Amir Tlili.