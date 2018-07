Tunisie : Tous les médicaments seront disponibles pour garantir une bonne couverture médicale des pèlerins

” Tous les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires seront disponibles pour garantir une bonne couverture médicale aux pèlerins tunisiens dans les Lieux Saints “, a souligné samedi, Imed Hammami, ministre de la santé.

Lors d’une journée d’information et de formation organisée par la délégation médicale qui accompagnera les pèlerins tunisiens, le ministre a souligné que les dispositifs médicaux (37 titres) et les médicaments (66 titres) ont été déjà achetés et seront envoyés aux Lieux Saints avant le voyage de la délégation médicale composée de 90 cadres médicaux et paramédicaux contre 75 en 2017.

Hammami a ajouté que quatre ambulances nouvellement fabriquées et très bien équipées seront aussi mises à la disposition des pèlerins tunisiens dans les Lieux Saints.

Dans ce contexte, le ministre a signalé que dans le cadre des préparatifs pour la saison de pèlerinage 2018, tous les pèlerins ont subi les examens médicaux nécessaires et ont été vaccinés conformément aux recommandations de l’organisation mondiale de la santé et des autorités saoudiennes.

De son côté, le chef de la délégation médicale pour le pèlerinage de 2018, Sami Souissi a précisé que son équipe est composée de 33 cadres médicaux dans des spécialités différentes et 57 cadres paramédicaux représentant les différentes régions du pays.

Il a, en outre, fait savoir que cinq médecins et 6 cadres paramédicaux se déplaceront directement à Mina, sans effectuer les rites à Arafa, pour assurer les soins médicaux urgents aux pèlerins qui auraient des complications sanitaires lors de le ” Nafra “.

Le responsable a ajouté que la délégation médicale sera répartie en neuf groupes pour assurer une bonne couverture médicale dans tous les hôtels qui hébergent des pèlerins tunisiens faisant observer que le premier voyage de pèlerins est prévu pour le 31 juillet tandis que le départ du dernier contingent s’effectuera le 14 août 2018.