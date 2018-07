Tunisie – SONEDE : Appel à la rationalisation de la consommation de l’eau

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONDE) a appelé samedi, dans un communiqué, à rationaliser la consommation de l’eau et reporter les usages secondaires comme le lavage des voitures et l’irrigation des zones vertes et certains usages domestiques non nécessaires, de l’eau, étant donné que la consommation de l’eau a atteint un niveau sans précédent et que les températures ont enregistré une forte hausse.

L’objectif recherché est d’éviter l’éventualité de perturbations et de ruptures dans l’approvisionnement en eau potable surtout avec la persistance de la vague de chaleur qui sévit dans le pays, en ce week-end, a précisé la SONEDE.