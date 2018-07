Tunisie : Création de la commission Arab Film Institutes Commission

Un mémorandum d’entente a été signé mercredi stipulant la création de l’Arab Film Institutes Commission (AFIC) regroupant six parties à savoir le Centre national du cinéma et de l’image tunisien (CNCI), le Centre cinématographique marocain (CCM), le centre algérien du développement du cinéma, le ministère de la culture palestinien, l’institution du film palestinien, la commission royale jordanienne des films et la fondation du cinéma libanais.

L’AFIC a pour objectif d’élaborer des plans de réflexion et de prospection sur le secteur du cinéma dans les pays partenaires.

Cette nouvelle structure est chargée de publier des recommandations et des propositions de projets et des programmes communs au sujet notamment de la coordination entre les responsables et les professionnels dans le cinéma.

L’objectif étant d’étudier les possibilités de coopération fructueuse dans le secteur public ou privé des pays partenaires dans le cinéma.

L’Arab Film Institutes Commission a pour rôle également de soutenir l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de la formation dans le secteur cinématographique en particulier dans le domaine de la protection du patrimoine cinématographique, la lutte contre le piratage, et la protection de la propriété intellectuelle.

L’AFIC assurera l’appui des programmes de résidence cinématographique d’une manière périodique entre les pays partenaires.

L’objectif de ce nouveau projet est de renforcer la présence des films des pays partenaires dans les festivals et manifestations culturelles dans chacun de ces pays.

L’AFIC qui s’emploiera à soutenir la distribution des films produits dans chacun de ces pays membres aura pour mission également d’élaborer des stratégies de réflexion autour des mesures d’incitation au tournage des films dans les pays partenaires.

Cette démarche a pour objectif d’impulser l’industrie des films et de soutenir la production commune en examinant la possibilité de la création d’un Fonds commun pour soutenir la création cinématographique.