Tunisie Télécom lance le premier kiosque numérique en collaboration avec la FTDJ

Le président directeur général de Tunisie Télécom (TT), Mohamed Fadhel Kraiem, a annoncé, mercredi, le lancement de la première plateforme numérique de lecture des journaux, “le kiosque numérique” en Tunisie et en Afrique du Nord, afin de permettre aux journaux et aux magazines de commercialiser leurs contenus via les téléphones mobiles.

Kraiem a rencontré, mercredi, le président de la fédération tunisienne des directeurs de journaux, Taieb Zahhar, et des responsables de tous les journaux de la presse écrite adhérents à la fédération ainsi que des experts internationaux dans le secteur de la presse.

Ce service permettra aux journaux et aux magazines adhérents à la plateforme de numériser les méthodes de distribution, en commercialisant leurs contenus à travers une application téléphonique mobile mise à la disposition de millions d’abonnés aux services de TT à l’intérieur du pays et à l’étranger.

Kraiem a indiqué que “ce service répondra aux attentes des professionnels du domaine de la presse écrite concernant l’augmentation du nombre des lecteurs de la presse écrite qui a connu une remarquable régression dans le monde entier.

Le président de la fédération tunisienne des directeurs de journaux, Taieb Zahhar, a indiqué que le kiosque virtuel couvrira, en premier lieu, les journaux imprimés avant les journaux électroniques.

Il a fait remarquer que cette technique “permettra aux tunisiens à l’étranger et aux étrangers de prendre connaissance des contenus des journaux tunisiens ce qui devrait inciter les journaux tunisiens à présenter un contenu de qualité”.

La rencontre a permis aussi de renouveler l’accord de partenariat entre Tunisie Telecom et la fédération tunisienne des directeurs de journaux et par laquelle TT présentera des avantages aux professionnels du secteur et des prix préférentiels des téléphones mobiles.