Tunisie : La situation sécuritaire est sous contrôle depuis des mois, affirme le ministre de la Défense (Zbidi )

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi a assuré lundi que la situation sécuritaire est sous contrôle depuis des mois.

Mais, a-t-il indiqué, les attaques terroristes isolées restent toujours probables. Ce phénomène n’est pas spécifique à la Tunisie, tous les pays du monde y sont confrontés, a-t-il dit.

Zbidi s’exprimait à l’issue de son entretien avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Il devait initialement répondre aux questions orales des députés, mais la séance plénière de l’ARP prévue ce matin ayant été reportée, il a eu un entretien avec Mohamed Ennaceur sur “la situation générale du pays”.

Le ministre de la Défense a affirmé que les précautions sécuritaires et militaires sont toujours de mise et ne sont pas occasionnelles, ajoutant que la coordination entre les ministères de la Défense et de l’Intérieur est constante.

Sur la protection de la saison touristique après l’attaque de Ain Soltane, Zbidi a indiqué qu’une réunion sécuritaire a eu lieu vendredi dernier et qu’une autre réunion est prévue cette semaine entre les ministères de la Défense, de l’Intérieur, du Tourisme et de la Culture. La réunion à laquelle prennent part également la Fédération tunisienne de l’hôtellerie et les représentants des agences de voyage sera consacrée à l’examen des différents volets garantissant la réussite de la saison agricole, a précisé le ministre.

Le terrorisme est lâche et opère de façon inattendue, a estimé Zbidi, relevant que les forces de sécurité doivent faire preuve de vigilance et de promptitude.

Un groupe terroriste a pris pour cible dimanche deux patrouilles de la Garde nationale à Ain Soltane (délégation de Ghardimaou-gouvernorat de Jendouba) en faisant exploser une mine artisanale causant la mort de six Gardes nationaux et trois blessés.