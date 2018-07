Wahbi Khazri aurait opté pour l’AS Saint-Etienne

Après plusieurs atermoiements entre Saint-Etienne et Rennes, l’international tunisien Wahbi Khazri devrait finalement s’engager avec les Stéphanois jusqu’en 2022, rapporte le quotidien francais L’Equipe, dimanche.

Selon la même source, Khazri, 27 ans, aurait opté pour l’AS Saint-Etienne qui devrait payer une indemnité de transfert de 7M€ (+3M€ de bonus) à Sunderland (relégué en D3 anglaise) où le milieu international tunisien était encore sous contrat.

L’AS Saint-Etienne et le Club Rennais sont en course pour s’attacher les services du milieu tunisien. Ce dernier avait donné son accord de principe à l’ASSE, mais Rennes lui avait transmis une offre financière difficile à refuser (environ 200.000 € brut mensuels). Les dirigeants stéphanois ont contre-attaqué vendredi avec une nouvelle proposition contractuelle et Khazri s’est dit prêt à à consentir des efforts financiers pour signer un contrat de plus longue durée.