Tunisie : Les lauréats et lauréates du bac reçus par Youssef Chahed

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a reçu vendredi soir au palais du gouvernement à la Kasbah, les lauréats et lauréates du baccalauréat 2018 des différents gouvernorats du pays au terme de leur tournée dans les différents ministères, établissements et administrations publiques à la demande de la présidence du gouvernement, des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la jeunesse et des sports.

“La Tunisie croit à la réussite et au travail”, a souligné Youssef Chahed à cette occasion, se félicitant des résultats des lauréats du baccalauréat et des différents cycles d’enseignement.

Il a affirmé que “les exemples de réussite des compétences nationales illustrent la cohésion du système éducatif et des institutionsde l’Etat malgré les difficultés auxquelles fait face le pays”.

Les élèves lauréats se sont déclarés à cette occasion heureux d’être reçus vendredi au palais du gouvernement, dans certains autres ministères, administrations publiques et à la cité de la culture pour prendre connaissance de leurs activités et rencontrer les hauts cadres de l’Etat et les fonctionnaires.

Le groupe d’élèves a parcouru lors de cette visite au palais du gouvernement ses différents services, notamment l’aile historique du bâtiment, à savoir le petit musée et l’ancienne salle du conseil du Bey.

Il a ensuite été convié à une réception au cours de laquelle les lauréats et lauréates ont reçu des cadeaux des mains du ministre de l’éducation Hatem Ben Salem, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbous et de la ministre de la jeunesse et des sports, Majdoline Cherni avant de poser pour une photo souvenir.