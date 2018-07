Tunisie : Coupure d’électricité et d’eau dans plusieurs délégations à Jendouba

Une coupure d’électricité et de la distribution de l’eau potable dans les localités de Ghar dimaou, Sidi Abbes, Fej Hassine, Raghech, Dkhailia, Taref et Henchir El Mira ainsi que dans la délégation de Oued Mliz (centre ville), et les localités de Hakim, Oum Hani, Sidi Abid, Sidi Meskin et El Jerif, ont été enregistrées, jeudi, à cause de la tempête qui a eu lieu, mercredi après-midi, dans la région de Jendouba, a fait savoir la SONEDE.

Cette tempête a provoqué l’arrêt des pompes à eau, à partir des puits profonds approvisionnant les villes de Ghar Dimaou et de Oued Mliz ainsi que les délégations avoisinantes.

Des équipes de la STEG sont sur place pour réparer les pannes survenues, a indiqué la même source, relevant que l’approvisionnement en électricité reprendra progressivement à partir de cet après-midi, à 14h00.