Accident sur le canal d’approvisionnement en eau de Tunis-sud : Les excuses de Mohamed Salah Arfaoui au nom du gouvernement

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, a présenté, jeudi 5 juillet, les excuses du gouvernement aux citoyens, suite à l’accident survenu mercredi 4 courant sur le canal principal d’approvisionnement de Tunis-Sud en eau, ayant causé la coupure de l’eau potable dans plusieurs zones du sud de la capitale, de la banlieue sud et des gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan et inondé plusieurs habitations et routes.

Le ministre a affirmé que les administrations et les entrepreneurs concernés chapeautés par une cellule de crise mise en place à cet effet ont intensifié leurs efforts pour réparer la panne et reprendre l’approvisionnement en eau potable, dans les plus brefs délais.

“La chance a voulu que cet accident n’ait pas fait de victimes humaines malgré le fort débit des eaux fuitées “, s’est-il conforté.

Arfaoui a, aussi, rappelé que les fuites d’eau enregistrées au niveau de la région d’Ezzahrouni sont dues à la perforation de la plus grande canalisation d’eau potable du pays par un engin relevant d’une société de travaux publics effectuant des travaux de transfert du canal en question.

Le ministre s’est rendu, jeudi matin, sur les lieux de l’accident et pris connaissance de l’avancement des travaux de réparation des dégâts subis par certaines habitations du quartier Essalama, avoisinant la zone du projet.

Il est à noter que le projet de transfert du canal principal d’approvisionnement de Tunis-Sud est réalisé dans le cadre du projet du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR). Le démarrage des travaux de l’échangeur Ben Daha est prévu pour le deuxième semestre de 2018.