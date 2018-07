Tunisie – Météo : Passages nuageux sur l’ensemble du pays

Quelques nuages sur l’ensemble du pays sont progressivement abondants l’après-midi sur les hauteurs ouest avec formation de cellules orageuses accompagnées de quelques pluies.

Vent de secteur Est sur le nord et de secteur sud sur le centre et le sud; assez fort de 30 à 50 km/h sur la zone de Serrât et faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste du pays puis se renforçant l’après-midi sur les autres côtes.

Mer agitée sur la zone de Serrât et peu agitée à agitée ailleurs. Températures maximales comprises entre 30 et 35°C sur les régions côtières, entre 38 et 44°C ailleurs et atteignant localement 46°C au sud avec coups de sirocco.

Prévisions pour Jeudi 05 Juillet 2018

Des passages nuageux sur la plupart des régions seront parfois abondants sur le nord et les régions Ouest. .Vent de secteur Ouest sur le nord et de secteur Sud sur les autres régions ; faible à modérée de 15 à 30 km/h puis se renforçant progressivement près des nord et sur le golfe de Gabès et atteignant 45 km/h. Mer peu agitée à agitée sur le nord et dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises entre 31 et 36°C sur le nord et les régions côtières, entre 38 et 44°C ailleurs et atteignant localement 49°C au sud avec coups de sirocco.