Municipalité de Tunis : Souad Abderrahim élue maire de Tunis

Souad Abderrahim, candidate du parti Ennahdha, l’emporte au 2e tour de l’élection du président du Conseil municipal de la ville de Tunis et devient la première femme maire de Tunis.

Elle a obtenu la majorité des voix (50%+1) exprimées par 26 voix contre 22 voix pour Kamel Idir (Nidaa Tounes). A noter que les conseillers municipaux du Front populaire et du Courant démocrates (12) se sont abstenus de voter.

Au 1er tour, Souad Abderrahim avait devancé son adversaire direct Kamel Idir avec 27 voix contre 22, sachant qu’Ennahdha a obtenu au conseil municipal de Tunis 21 sièges contre 17 sièges pour Nidaa Tounes.

Le conseil municipal de Tunis comporte 60 conseillers.

Qui est Souad Abderrahim

Souad Abderrahim est originaire de Métouia et membre d’une fratrie de sept enfants1. Elle est élève au lycée Khaznadar en banlieue de Tunis, elle porte le voile pendant ses années d’études à la faculté de médecine de Monastir. Elle commence à militer et à rencontrer des activistes comme Ajmi Lourimi, devenu plus tard membre du bureau politique d’Ennahdha. Elle devient par ailleurs membre du bureau exécutif du syndicat islamiste de l’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE).

Son implication militante lui vaut quinze jours d’emprisonnement en 1985, alors qu’elle tente de calmer une violente querelle entre étudiants. Elle est contrainte de quitter la faculté et reprend plus tard des études de pharmacie à Monastir. En 1991, à la décision du retrait du visa de l’UGTE, elle entame un parcours de militante et commence à déranger les détenteurs du pouvoir de l’époque : son activisme lui vaut l’arrestation et l’emprisonnement en tant qu’opposante du régime. À cette époque, elle abandonne le hijab.

Elle obtient son diplôme de pharmacie en 1992. Elle quitte alors son voile et devient dirigeante d’un grossiste en produits pharmaceutiques à Tunis. (source: wikipedia)