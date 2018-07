Festival du cinéma méditerranéen “Manarat” : 10 films en compétition

Une sélection de 52 films de 12 pays est au line-up de la première édition de “Manarat”, un festival dédié aux cinématographies des deux rives de la Méditerranée, qui aura lieu du 9 au 15 juillet 2018.

Ce festival, parrainé par la banque BIAT, est organisé par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), en partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT) et le Centre national français du Cinéma et de l’image animée (CNC). Il vise à construire une plateforme professionnelle réunissant tous les représentants institutionnels et des personnalités du cinéma autour d’échanges entre pays ayant la Méditerranée en partage.

Selon un communiqué de l’IFT, cette édition inaugurale prévoit une section compétitive, un panorama du cinéma Méditerranéen et un hommage au Maroc et a? la Palestine, les deux pays invités d’honneur. Dix films de pays de la Méditerranée sont en lice pour le Manar d’Or, prix du meilleur film de la Méditerranée et un prix d’interprétation. Les meilleures œuvres seront sélectionnées par un jury féminin composé de 5 comédiennes des deux rives de la Méditerranée.

“Manarat” se tiendra en quatre temps avec un programme de projections, un forum professionnel, des rendez-vous institutionnels entre professionnels de l’industrie cinématographique et des Toiles de mer, un segment pour des projections sur les plages de La Goulette, La Marsa, Hammam-Lif, Bizerte, Hammamet, Sousse, Monastir et Gabès.

Le programme prévoit la présentation de portrait d’un réalisateur en 6 films, un hommage à la cinématographie de deux pays des deux pays hôtes, le Maroc et la Palestine, avec 6 films par pays, en plus de 7 séances spéciales en hommage aux invités d’honneur. Un panorama de 16 films est également au menu en une sélection qui fait le point sur l’actualité cinématographique des pays de la Méditerranée.

Au Forum Professionnel, des Success stories de producteurs arabes auront lieu en présence de Mohamed Hefzy (Egypte), Said Hamich (franco-marocain), Lamia Chraïbi (marocaine), Wassim Béji et Nadim Cheikhrouha (tous les deux franco-tunisiens). Une discussion aura lieu autour de la vitalité du cinéma de la rive sud de la Méditerranée entre professionnels de l’industrie du cinéma, à savoir Charles Tesson, Nabil Ayouch, Jacques Fieschi et Dominique Besnehard.

Les représentants de la commission européenne et du CNCI feront la présentation des opportunités du programme MEDIA, et des soutiens et fonds dédiés à la production et à la coproduction.

Dans le cadre des rendez-vous institutionnels, il y aura la réunion du fonds d’aide à la coproduction franco-tunisienne et des rencontres des représentants des CNC européens et des CNC de la région Méditerranée.

Le programme détaillé sera présenté, mardi 3 juillet, au cours d’un point de presse à Tunis.