USA : Bouleversés par le décès de leur grand-père, les enfants M. Jackson adresse une lettre poignante

Paris et Prince Jackson, les enfants de Michael Jackson, étaient très proches de leur grand-père suite au décès de leur père, en 2009.

Bouleversés par le décès de leur grand-père, Joe Jackson, les enfants du roi de la pop ont adressé une lettre poignante :

« Passer ses derniers moments avec toi représente tout pour moi. Etre capable de te dire absolument tout ce dont j’avais besoin avant de te dire au revoir est une bénédiction, a-t-elle écrit sur Instagram en légende d’une photo de leurs mains enlacées sur le lit d’hôpital. Tous ceux qui sont venus te rendre visite l’ont fait avec amour, respect et tellement de fierté pour toi dans leurs cœurs. Fiers de toi, fiers d’être tes enfants, tes petits-enfants, tes arrières petits-enfants. Fiers d’avoir ta force et de partager la dynastie à laquelle tu as consacré ta vie et fiers d’être une Jackson », a confié Paris Jackson.

« Tu es l’homme le plus fort que je connaisse »

« Tu es l’homme le plus fort que je connaisse. Ton œuvre restera dans l’Histoire, tout comme toi, et tu resteras à jamais le plus grand et le plus célèbre des patriarches », a-t-elle ajouté.

Joe Jackson est décédé mercredi, à l’âge de 89 ans, suite à une longue lutte contre le cancer.