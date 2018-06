Tunisie : La poursuite des négociations sociales ne s’opposent pas à l’attachement de l’UGTT à changer le gouvernement ” (Tabboubi)

La poursuite des négociations sociales ne s’opposent pas à l’attachement de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) à changer le gouvernement, a déclaré jeudi, Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l’organisation ouvrière.

Il a ajouté dans une déclaration à la TAP en marge de l’ouverture, mardi à Hammamet, du 13e congrès ordinaire de la fédération générale de la formation professionnelle et de l’emploi tenue à Hammamet, que la séance de négociations prévue, aujourd’hui entre l’UGTT et le gouvernement, sur les majorations salariales dans la fonction publique et le secteur public permettra de trancher dans des dossiers cruciaux.

Cette réunion regroupe une délégation du bureau exécutif de l’UGTT et des représentants du gouvernement accompagnée du Chef du gouvernement Youssef Chahed et des ministres concernés. Elle porte, aussi, sur l’examen de la mise en œuvre de l’accord conclu le 27 novembre 2017 entre les deux parties portant sur plusieurs questions d’ordre social, dont les formes de travail précaire.

Le responsable syndical a souligné la nécessité de traiter les dossiers relatifs à la hausse des prix, à la détérioration du pouvoir d’achat et au retard accusé dans le versement des pensions des retraités.

L’UGTT ne gardera pas le silence face à la situation actuelle, a-t-il dit, affirmant que l’UGTT continuera de militer, pacifiquement, en mettant la pression sur le gouvernement.

De son côté, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri a souligné la nécessité d’agir contre les politiques ” erronées et aléatoires ” du gouvernement actuel. Le remaniement partiel ne résout pas le problème, a-t-il dit, estimant que le maintien du gouvernement actuel ne fait que consacrer l’échec.

Le congrès ordinaire de la fédération générale de la formation professionnelle et de l’emploi offre l’opportunité, a-t-il dit, de débattre des problématiques et des multiples défis auxquels le secteur de la formation professionnelle et de l’emploi se trouve confronté, a indiqué le secrétaire général de la fédération générale de la formation professionnelle et de l’emploi, Jabrane Bouraoui.