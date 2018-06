SAMSUNG lance le GALAXY J4 : Avec 6 mois de garantie supplémentaire

Le Samsung Galaxy J4, dernier smartphone en date de la gamme J, vient de débarquer en Tunisie. Avec un design typiquement « Samsung », le Samsung Galaxy J4 arbore quelques traits de certains autres Galaxy mais également les caractéristiques ergonomiques qui nous font penser à d’autres mobiles du géant sud-coréen, telles que les touches de navigation tactiles autour d’un bouton mécanique en façade.

Il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme, afin de satisfaire toutes les bourses et avec une valeur ajoutée de taille : une garantie exceptionnelle sur l’appareil.

Une garantie exceptionnelle

En effet, Samsung a ajouté une garantie supplémentaire sur l’appareil, d’où le slogan « Mhassen Medhamen ».

L’offre consiste à fournir aux clients Samsung une garantie supplémentaire de 6 mois à partir de la date d’achat, sur le bris de l’écran du Galaxy J4. Cette offre couvre également une réparation gratuite une seule fois au cours des 6 premiers mois à partir de la date d’achat (contre un forfait de 50DT (TTC) comme coût de la main d’œuvre).

Attention cependant, cette offre est limitée aux produits achetés avant le 1er octobre 2018 et commercialisés par les distributeurs officiels de Samsung en Tunisie.

Un écran et un design qui jouent dans la cour des grands

Le Samsung Galaxy J4 se caractérise par un écran Super AMOLED HD de 5,5 pouces (ratio 16/9e classique), qui permet de plonger dans un monde de couleurs vives plus grandes que nature. Malgré l’immensité de l’écran, son corps compact assure une prise en main extrêmement confortable.

Une haute résolution pour un flash LED réglable

Le capteur photo principal (dorsal) disposé en bloc vertical est un modèle de 13 mégapixels, tandis que la caméra frontale dispose d’une définition de 5 mégapixels.

Avec le flash LED réglable, les environnements sombres ne donneront plus d’images sombres !

Il sera ainsi possible de prendre des selfies glamour même en basse lumière. Par ailleurs, la caméra embarque une série d’options amusantes avec une galerie facile et intuitive pour une expérience photographique plus agréable.

Autant dire qu’avec le Galaxy J4, plus de doutes, nos selfies obtenus en haute résolution nous montreront sous notre meilleur aspect tous les jours.

Une technologie spéciale multitâche

Quoi de plus désagréable que d’interrompre le visionnage d’une vidéo pour envoyer un message ? Avec la technologie App Pair embarquée sur le Galaxy J4, envoyer des messages et regarder simultanément des vidéos est devenu une réalité ! Gagner du temps et optimiser notre expérience multitâche en lançant en même temps deux de nos applications préférées sur un même écran, tel est le plus offert par le Galaxy J4.

Un Dual SIM pour deux comptes séparés

Pourquoi ne pas étoffer son tissu relationnel et profiter de Dual SIM pour utiliser deux comptes de la même application et profiter de deux mondes en parallèle ? En vous rendant sur le menu « Paramètres », l’installation d’un deuxième compte devient un jeu d’enfant.

Une connexion contrôlée par un Wifi adaptif

L’appareil Samsung Galaxy J4 porte une attention particulière à nos modes de connexion et se souvient de nos réseaux préférés. Il active automatiquement notre Wi-Fi lorsque l’on entre dans un endroit où on s’est déjà connecté au Wi-Fi. Au moment de notre départ, notre Wi-Fi s’éteint automatiquement.

Une sauvegarde, une restauration et une synchronisation des données sur tous nos autres appareils

Avec 3 Go de mémoire vive et 15 Go de stockage gratuit par compte Samsung, Samsung Cloud facilite la sauvegarde, la restauration et la synchronisation des données sur tous nos appareils Galaxy.

Et parce que nous avons tous droit à une vie privée où personne ne devrait s’immiscer, Samsung a fait intégrer au Galaxy J4 l’application Secure Folder basée sur la plateforme sécurité Knox. Secure Folder est un endroit sûr pour sauvegarder et restaurer les fichiers, les informations et les applications privés, sans effort et en toute sécurité.