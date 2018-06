L’Opéra Aida en première tunisienne au Colisée d’El Jem

Pour la version italo-tunisienne de l’Opéra Aida, oeuvre de Guiseppe Verdi, 150 artistes et instrumentalistes, choristes, danseurs et figurants d’Italie et de Tunisie se produiront en première samedi 30 juin sur l’amphithéâtre du petit Colisée d’El Jem.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi, à la cité de la Culture, le point a été fait sur les préparatifs et les grandes lignes de ce projet grandiose tuniso-italien qui sera reproduit sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage dans un second spectacle prévu le 05 juillet.

Ce nouveau partenariat tuniso-italien dans le domaine de la formation et de la production, a été présenté en présence de Mohamed Zine el Abidine, ministre des Affaires Culturelles, Saima Sammoud, directrice du Pôle Musique et Opéra, Lorenzo Fanara, ambassadeur d’Italie à Tunis et Giovanni De Santis, président de l’Enté Luglio Musicale trapanese.

Pour sa 70ème saison lyrique, l’Ente Luglio Musicale Trapanese, un orchestre fondé en 1948, se produira sur la scène d’un héritage de l’ancienne ville romaine Thysdrus, le petit Colisée considéré second de par sa taille après le Colisée de Rome. L’Ente Luglio Musicale Trapanese est en train d’oeuvrer pour “Méditheatres-Grande musique dans les anciens théâtres de la Méditerranée”, un projet de coopération transfrontalière developpé entre plusieurs tunisiens et italiens.

Le spectacle en 4 actes sera interprété sous la direction du Maestro Andréa Certa et Réalisé d’après une mise en scène de Raffaelle di Florio. La partie tunisienne sera représentée par 30 musiciens, membres de l’Orchestre de Chœur de l’Opéra de Tunis et de l’Orchestre Symphonique tunisien, 15 choristes du Chœur de l’Opéra de Tunis, 8 danseurs du ballet de Tunis et 15 figurants.

De l’Italie, figurent des artistes de l’Orchestra Sinfonica E Coro del Luglio Musicale Trapanese entre membres d’Orchestre (45), choristes (60), solistes (8), professeurs collaborateurs (4), techniciens (8), couturières (2), maquilleurs et coiffeurs (4), personnel créatif et scène (12) et direction logistique (4).

Les artistes se produiront dans des décors, une scénographie et des costumes réalisés en Tunisie dans cette version de l’Opéra Aida qui depuis sa première présentation, le 24 décembre 1871 à l’Opéra Khédival du Caire, a fait le tour des plus grands théâtres au monde. Ils reprendront le voyage à Memphis et à Thèbes des temps des Pharaons dans l’univers fantastique et l’intrigue d’une mélodie d’amour éternelle entre Aida, cette princesse éthiopienne devenue esclave, et Radamés, un général de l’Egypte ancienne.

Tous les rôles des personnages de l’Opéra Aida qui durera deux heures et demie, seront interprétés par des artistes italiens: la soprano Maité Alberola (Aida), la Mezzo-Soprano Daniela Diakova (Amneris), le ténor Dario Prola (Radamès), le Baryton Giuseppe Garra (Amonasro), la Basse Andréa Comelli (Ramphis), la Basse Enrico Rinaldo (le Roi d’Egypte), la Soprano Luciana Pansa (la Grande prêtresse) et le Ténor Giuseppe Infantino (le Messager).

Les solistes, la chorale et les figurants ont déjà entamé le 19 juin les répétitions qui se poursuivront jusqu’au 27 juin, à la cité de la culture. Depuis le 22 juin, les répétitions se passent aussi en séances nocturnes sur l’amphithéâtre d’El Jem qui s’apprête à accueillir une œuvre de taille pour laquelle de grands moyens logistiques et financiers ont été consacrés.

Mohamed Zine Abidine a parlé d’un chiffre qui dépasse le 1 million de dinars dont un montant de 600 mille dinars, contribution de la partie italienne. Le ministre a souligné l’importance de la participation tunisienne à ce spectacle “qui devra développer davantage les compétences tunisiennes dans la musique lyrique”. Il a cité une collaboration qui vise le long terme pour une meilleure production et ouverture sur la diversité culturelle qui se poursuivra avec d’autres projets musicaux du même genre.

Un objectif largement partagé par l’ambassadeur italien, Lorenzo Fanara, dont le pays cherche à jeter les ponts d’un nouveau partenariat solide avec la Tunisie notamment dans le secteur culturel, évoquant deux pays longtemps unis par la civilisation et la proximité géographique. Il a parlé d’un spectacle grandiose pour lequel une large campagne a été menée dans la presse italienne ce qui devrait faire la promotion de la destination Tunisie auprès des Italiens.

Pour Giovanni De Santis, président de l’Enté Luglio Musicale trapanese, les membres de son orchestre sont venus, pas uniquement pour l’Opéra Aida mais pour concrétiser un véritable projet culturel entre la Tunisie et l’Italie qui couvre plusieurs axes culturels et touristiques.

Après El Jem, les artistes italiens et tunisiens se déplaceront à la Capitale pour les préparatifs du spectacle à Carthage. Les deux représentations de l‘Opéra Aida seront données en préouverture des deux principaux festivals d’été en Tunisie, le festival International de musique symphonique d’El Jem et le Festival International de Carthage, qui débuteront successivement le 7 et 13 juillet prochains.

Le spectacle d’El Jem est prévu à partir de 22h et les tarifs varient entre 40 dinars (Gradins) et 50 dinars (chaises). Une desserte ferroviaire assurera le transport du public de Tunis vers El Jem, avec deux escales à Bir Bouregba (Hammamet) et à Kalaa Sghira (Sousse) à bord d’un train spécial. Le départ est prévu 17h30 à la gare de Barcelone et le retour à destination de Tunis est programmé 45 minutes après la fin du spectacle