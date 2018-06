Jeux Méditerranéens : “La médaille d’argent permettra de relancer le karatéka tunisien qui a beaucoup regressé” (Nader Azzouzi)

L’athlète Nader Azzouzi qui a décroché la première médaille d’argent Tunisienne au tournoi de karaté des 18e jeux méditerranéens organisés organisés dans la ville espagnole de Tarragone du 22 juin au 1er juillet a indiqué que cette médaille va permettre de relancer le karaté tunisien qui a connu une période très difficile et a beaucoup regressé.

Azzouzi quia condédé la defaite en finale de la catégorie des moins de 60 kg devant le marocain Abdessalem Meknassi, a exprimé sa grande joie de remporter cette première médaille d’argent Tunisienne, “d’autant, a-t-il déclaré à l’envoyé spécial de l’Agence TAP à Tarragona que ma participation lors de la précédente édition à Mersin en Turquie en 2013, a été très modeste avec une cinquième place du tournoi.

Mon podium est mérité car la compétition a été d’un niveau très relevé avec la présence de presque tous les champions du monde dans cette catégorie.

Ccette médaille est le fruit d’un travail sérieux et d’une bonne préparation en France où j’ai eu l’occasion de me mesurer aux meilleurs karatékas européens” a -t-il affirmé.

De son coté Saber Kriou, l’entraineur de la sélection nationale masculine de karaté a estimé que “la participation de l’elite nationale est positive même si elle s’est limitée à trois karatékas dans 3 catégories qui sont le médaillé d’argent Nader Azzouiz (-60 kg), Kherireddine Frigui (84 kg) qui a terminé à la 5eme place et le jeune Oualid Limam (-67 kg) dont la participation lui a permis d’acquérir de l’experience.

Le niveau technique du toutnoi était fort avec la présence des karatékas de Serbie, d’Egypte et du Maroc et certains pays du bassin méditerranéens occupent les premières places mondiales et de ce fait ce que nous avons réalisé est bon et positif” a souligné le technicien tunisien.

Jusqu’à dimanche rappelle-t-on, la Tunisie toyalise cinq médailles, 1 or décrochée en escrime par Ines Boubakri dans l’épreuve du fleuret deux argent par l’haltérophile Nouha Landolsi (58 kg) et deux bronze par Karem henia à l’arraché (catégorie 69 kg) et l’épaulé-jeté.