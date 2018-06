BAC 2018 : Seif Zenatti obtient la meilleure moyenne dans les sciences informatiques

Seif Zennati, élève au lycée El Farabi à la Mornaguia (gouvernorat de Manouba) a réussi à la première place, dans la filière des sciences informatiques, avec une moyenne de 17,76, à la session principale de Baccalauréat de l’année 2018.

Dans le gouvernorat de Manouba, le taux de réussite à la session principale de baccalauréat a atteint seulement, 26,87%.

Seif âgé de 18 ans s’est distingué le long de ses études primaires et secondaires et a remporté des prix d’excellence lors des journées du savoir au plan régional. Son succès est le fruit de sa persévérance, de ses efforts et de l’attention dont l’entourent, son père technicien dans une société privée et sa mère, secrétaire d’avocat.

L’informatique est son unique hobby qui lui a permis de réussir et d’exceller dans ce domaine. Il a déclaré à la correspondante de l’Agence TAP de la Manouba qu’il ambitionne de devenir un programmeur informatique ou dans un domaine qui est en relation directe avec la technologie de pointe.

Il a exprimé l’espoir de réaliser le rêve de ses parents qui ont été sa première école, en lui inculquant les valeurs du travail, de la persévérance et de la réussite.

Pour Seif, les clés de la réussite sont le travail continu et la concentration le long de l’année scolaire. Il a assuré qu’il n’a suivi aucun cours particulier le long de son parcours scolaire. Au cours de l’année, il a été le premier au niveau de son lycée avec une moyenne 18,77.