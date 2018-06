L’Opéra Aida dans une création tuniso-italienne bientôt à El Jem et Carthage

L’univers fantastique de l’Opéra Aida du compositeur italien Giuseppe Verdi sera repris dans une nouvelle œuvre tunsio-italienne prévue pour deux rendez-vous cet été à l’Amphithéâtre romain d’El Jem et à l’Amphithéâtre romain de Carthage, successivement le 30 juin et le 5 Juillet.

Le public tunisien fera le voyage à Memphis et à Thèbes au temps des Pharaons dans cette œuvre féérique qui sera interprétée par plus de 150 artistes, indique le Pôle Musique et Opéra. Instrumentistes, chanteurs solistes de renommée, choristes, danseurs et figurants se produiront dans des décors, une scénographie et des costumes réalisés en Tunisie. Ils raconteront l’intrigue d’une mélodie d’amour éternelle en temps de guerre entre Aida, princesse éthiopienne devenue esclave, et Radamés, général égyptien du pays des Pharons.

L’Opéra Aida a été créé le 24 décembre 1871 à l’Opéra Khédival du Caire, premier opéra d’Afrique construit sous le règne du Khedive Ismail, grand passionné d’art lyrique. Commandé par le Khedive Ismail à l’occasion de l’inauguration le 1er novembre 1869 du Canal de Suez, ce Chef-d’œuvre a depuis été présenté dans des versions revisitées sur les plus grands Opéras au monde.

Des membres de l’Orchestre Symphonique Tunisien et du nouvel Orchestre et Chœur de l’Opéra de Tunis feront aussi partie de ce spectacle, fruit d’une collaboration entre l’Ente Luglio musicale Trapanese et le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Ce grand Opéra en 4 actes a été coréalisé par l’Orchestre et Chœur de l’Opéra de Tunis, l’Orchestra Sinfonica E corodel Luglio Musicale Trapanese, l’Orchestre Symphonique Tunisien et des danseurs Tunisiens. Fruit d’un nouveau partenariat tuniso-italien dans le domaine de la formation et de la production, cet évènement est placé sous le patronage des ministères des Affaires Culturelles et du Tourisme et de l’Artisanat.

Le line-up détaillé de l’Opéra Aida sera dévoilé lors d’une conférence de presse prévue lundi 25 juin (10h30) à la Cité de la culture, en présence de Saima Sammoud, directrice du Pôle Musique et Opéra et Lorenzo Fanara, ambassadeur d’Italie à Tunis.