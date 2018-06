Tunisie : La plainte intentée par Lotfi Brahem transférée à la Sous-direction des affaires criminelles (Avocat)

Me Habib Zammali, avocat de Lotfi Brahem, ex-ministre de l’Intérieur, a indiqué que le ministère public a transféré la plainte intentée la semaine dernière par son client à la Sous-direction des affaires criminelles.

Joint, jeudi, par l’Agence TAP, Me Zammali a ajouté que son client sera entendu dans le cadre de la plainte déposée contre l’écrivain et journaliste Nicolas Beau et le représentant juridique du bureau de la chaine de télévision qatari al-Jazeera à Tunis.

La Direction sectorielle des affaires criminelles s’en remettra ensuite au ministère public qui décidera si l’affaire sera examinée par la justice militaire ou la justice civile, a-t-il expliqué.

Lundi dernier, Me Zammali avait indiqué que la défense a demandé au ministère public d’ouvrir une enquête et de remettre l’affaire à la justice militaire étant donné l’appartenance de Lotfi Brahem aux forces porteuses d’armes d’une part et la gravité des accusations qui lui sont adressées d’autre part.

Le 15 juin courant, Lotfi Brahem avait intenté une plainte contre Nicolas Beau et le représentant juridique du bureau de la chaine de télévision qatari al-Jazeera à Tunis dans laquelle il dénonce une atteinte à sa réputation et la propagation de rumeurs graves menaçant la sécurité du pays et compromettant la diplomatie avec les pays frères et amis dont les Etats du Golfe.

Le journaliste Nicolas Beau avait publié un article sur son site électronique Mondafrique dans lequel il révèle que Lotfi Brahem, révoqué le 6 juin par le chef du gouvernement de son poste de ministre de l’Intérieur, a rencontré fin mai, le chef des services secrets émiratis à Djerba. Selon lui, l’entretien s’est focalisé sur la préparation d’un putsch en Tunisie.

Dans une déclaration à une radio privée, Lotfi Brahem avait démenti les rumeurs sur son implication dans la préparation d’une tentative de coup d’état avec l’aide des appareils de renseignements émiratis. Il a qualifié l’accusation de “grave”, et “dépassant toutes les limites”.