Tunisie : Ouverture des Inscriptions pour l’Ecole d’Eté sur la Migration 2018

L’Institut National pour le Travail et les Etudes Sociales (INTES) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) viennent d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour la quatrième édition de l’Ecole d’Eté sur la Migration qui se déroulera du 10 au 15 septembre prochain à Tunis.

Sous le thème : ” Migration et Intégration des migrants dans les sociétés d’accueil “, cette quatrième édition a pour objectif de favoriser l’échange, la réflexion sur la thématique migratoire entre les différents acteurs et de permettre la création d’initiatives participant à une intégration réussie des migrants.

Jusqu’au 30 Juin 2018, les candidats issus des milieux académique, universitaire ou institutionnel, de la société civile et des partenaires sociaux et désireux d’approfondir leurs connaissances sur la thématique de la migration seront invités à s’inscrire gratuitement sur le site web : www.ecole-ete-migration.tn

50 participants sélectionnés par le Comité Scientifique de l’Ecole d’Eté sur la Migration bénéficieront d’un programme de formation pluridisciplinaire animé par des experts, des chercheurs et des représentants d’institutions publiques et d’organisations internationales.

L’Ecole d’Eté sur la Migration s’inscrit dans le cadre du Pilier de Développement du Programme Régional de Développement et de Protection pour l’Afrique du Nord (RDPP NA DEV) financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par l’OIM en Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie dans le but d’approfondir les connaissances sur la migration, de renforcer la cohésion entre les communautés hôtes et de migrants, de même que l’autonomisation de ces communautés.