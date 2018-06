Coupe du monde de football 2018 – Hamadi Agrebi : Un résultat positif face à l’Angleterre serait l’élement clé de la concrétisation du rêve”

L’ex-joueur international Hamadi Agrebi a estimé que la sélection nationale de football devrait en principe passer au deuxième tour de la coupe du monde Russie 2018 vu tous les moyens mis à sa disposition et l’efficacité et la solidarité affichées par les joueurs sur le terrain.

Dans un entretien avec le correspondant de l’Agence Tunis Afrique à Sfax, la légende du football Tunisien, un des héros de la première campagne Tunisienne en coupe du monde Argentine 1978, a soulifné que l’équipe nationale est un groupe solide et homogène formé de joueurs talentueux en mesure de fournir une très bonne prestation face aux meilleures sélections.

“Le premier match face à l’Angleterre (dnlr: 18 juin) sera déterminant et un résultat positif sera lélement clé de la concrétisation du rêve dans ce mondial” a-t-il affirmé.

Hamadi Agrebi a salué la prestation des Aigles de Cartahge lors du dernièr match amical face à l’Espage le 1er juin à Khrasnodar en Russie. “L’équipe a montré beaucoup de solidarité et les joueurs ont prouvé qu’ils peuvent sortir du grand jeu et c’est rassurant pour la coupe du monde”.

A propos de la valeur technique de l’actuelle génération de joueurs par rapport à la celle qui avait disputé la permière coupe du monde en Argentine en 1978, l’ancien milieu du CS Sfaxien, a estimé que les choses ont beaucoup évolué.

“Maintenant ce sont les qualités physiques et tactiques qui sont prises en considération tandis que le coté technique a baissé à cause du développement du football dans le monde et de ses spécificités. Notre actuelle sélection possède des qualités physiques et techniques que seul l’entraineur connait et personne d’autre n’est habilité à juger ses choix tactiques”a-t-il estimé.

Hamadi Agrebi qui affiche une bonne santén a ajouté qu’il suivra les matches de la sélection nationale, chez lui et dans le calme.