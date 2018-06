Le Complexe sportif El Mouradi Kantaoui attire de plus en plus de sportifs

Voulant ancrer encore plus son statut de complexe sportif de référence, le centre d’entraînement port El Kantaoui ne cesse d’améliorer ses services pour accueillir les équipes de football, qu’elles soient professionnels ou amateurs. Et ce en modernisant son infrastructure et ses équipements performants et en offrant le maximum de services ajustés aux besoins des joueurs de football.

En cette période d’avant saison sportive, le complexe Sportif de Port El Kantaoui tient à être le lieu idéal pour les sélections et les clubs qu’ils soient professionnels ou amateurs afin de venir se préparer dans son superbe environnement confortable et chaleureux.

Dans ce cadre, le complexe d’entrainement fonctionnel propose des packages sportifs avec des tarifs préférentiels qui incluent l’hébergement, la mise à la disposition des terrains de football et équipements, l’accès au centre de remise en forme, l’accès aux piscines, la blanchisserie des tenues sportives…

Le complexe Sportif Port El Kantaoui est situé au Port El Kantaoui Sousse entouré des hôtels El Mouradi 4* et 5* qui offrent un cadre idéal, des infrastructures conçues selon les normes internationales et des centres de remise en forme à la pointe de la technologie.

Le site compte :

-3 terrains gazonnés de 105 m x 68 m

-Un terrain annexe de 70 m x 45 m

-Un centre de remise en forme

-Une piscine couverte avec deux jacuzzis

-Deux piscines extérieures

-Deux courts de tennis

– Un centre de thalassothérapie à proximité.

Il est à noter que la majorité des clubs tunisiens professionnels ont passé leurs stages dans ce complexe, tout comme de nombreuses sélections dont celle de la Tunisie, de l’Arabie Saoudite, de la Libye, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Azerbaïdjan, du Congo, du Rwanda, du Niger et du Tchad.

