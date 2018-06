Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 3 au 9 juin 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 3 au 9 juin 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 3 juin 2018

-Des coordinateurs régionaux de Nidaa Tounes sont attachés au changement du gouvernement

-Naufrage de Kerkennah : Ouverture d’une enquête judiciaire sur ordre du procurreur de la République de Sfax

-Le chef du gouvernement s’est enquis des prix et de l’approvisionnement en produits agricoles, lors de sa visite au marché municipal de l’Ariana.

-Plus de la moitié des entreprises du cuir et de la chaussure, sont totalement exportatrices (Encadré)

-Naufrage de Kerkennah : Les premières dépouilles des naufragés remises aux familles

Lundi 4 juin 2018

-“Les intentions de réservations ont atteint des niveaux records” (président de la FTAV)

-Le mouvement Nidaa Tounes a reconnu, lundi, ” une part de responsabilité ” dans l’échec de la classe politique de redonner de l’espoir aux Tunisiens.

-Naufrage de Kerkennah: création d’une commission de crise pour soutenir les familles et prendre en charge les rescapés

-Al-Horra: Pour un gouvernement de compétences “pas concerné” par les prochaines élections

-Condoléances du parlement aux familles des victimes du naufrage d’une embarcation au large de Kerkennah

-Naufrage de Kerkennah: Le président de la République appelle à l’accélération de l’enquête pour déterminer les responsabilités

-Huit passeurs impliqués dans l’organisation de la traversée de la mort de Kerkennah identifiés, selon Chibani

-“Les forces de l’ordre seront déployées bientôt à Kerkennah pour combler le vide sécuritaire” (ministre de l’interieur)

-Le gouvernement assume l’entière responsabilité du naufrage au large de Kerkennah (communique)

-Naufrage de l’embarcation de Kerkennah est une catastrophe humaine orchestrée par des lobbies internationaux (UGTT)

Mardi 5 juin 2018

-Le Mouvement “Ennahdha” a réaffirmé l’importance de la stabilité gouvernementale, de la bonne marche des institutions de l’Etat et de l’administration, se déclarant attaché au dialogue entre les partenaires politiques et sociaux.

-La lutte contre le chômage demeure une réponse adéquate à l’émigration clandestine, estime Bergamini

– L’UTICA considère que la lutte contre l’immigration clandestine doit impliquer, outre l’aspect sécuritaire, l’intensification des efforts pour soutenir l’investissement, réaliser le développement régional et créer les conditions d’une vie digne et des opportunités d’emploi aux jeunes tunisiens.

-L’UGTT appelle à l’adoption d’un pacte de prévention et de protection contre la violence faite aux femmes en milieu de travail

-Le chef du gouvernement se rend à l’Ile de Kerkennah

-ARP : “Le naufrage de Kerkennah interpelle les élus du peuple à porter un intérêt tout particulier aux préoccupations des jeunes” (Ennaceur)

-Bizerte : L’ambassadeur d’Italie se félicite du climat socioprofessionnel incitatif à l’investissement

-Plus de 570 participants ont bénéficié du pogramme de l’UE d’appui aux média en Tunisie

Mercredi 6 juin 2018

-Le chef du gouvernement prend connaissance du déroulement des examens du baccalauréat à Hammam-Lif

-Naufrage de Kerkennah : Plusieurs responsables sécuritaires démis de leurs fonctions

-El Hamma-Victimes du Naufrage : Retour au calme après une nuit de violentes tensions

-Le ministre de l’Intérieur démis de ses fonctions

-Selliti : “Les personnes reconnues coupables dans le vol des effets des voyageurs à l’aéroport de Tunis-Carthage sont écrouées à la prison”

-Naufrage de Kerkennah : ouverture d’une enquête sur l’implication présumée de sécuritaires dans l’opération de migration clandestine

Jeudi 7 juin 2018

-35 tentatives de fraude au premier jour des épreuves du baccalauréat 2018 (Hatem Ben Salem)

-Les frais du Hajj fixés à 11710 dinars (ministère)

-Migration irrégulière: Des passeurs arrêtés à Sfax et Mahdia

-Tunisie 2018 : capitale de la femme arabe

-Banque mondiale : Signature d’un accord de financement d’un projet visant à soutenir la Tunisie dans ses efforts visant à promouvoir la qualité de l’éducation dans les écoles primaires et accroître l’accès à l’enseignement préscolaire dans les régions défavorisées.

-Les cas de violence en milieu carcéral ont augmenté en mai dernier (rapport)

-Le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées ne renouvèlera pas l’accord sectoriel conclu avec la CNAM

Vendredi 8 juin 2018

-La Méditerranée risque de devenir une mer de plastique ( rapport WWF)

-Aïd El Fitr : Versement des aides à partir de lundi prochain (affaires sociales)

-L’anesthésiant Xylocaine disponible en abondance (PDG de la pharmacie centrale)

-Inauguration de ” la Maison de la Tunisie ” à Genève

-Commission des libertés individuelles et de l’égalité : Le rapport final disponible sur le site officiel le mardi 12 juin 2018

-Les agents de la CPG en grève pour revendiquer le versement de la prime de rendement

– NessmaTV a traité la crise politique dans le pays de manière orientée et contraire aux normes professionnelles (HAICA)

Samedi 9 juin 2018

-La Chine, une nouvelle destination pour les étudiants tunisiens : plus de 60 inscriptions chaque année

-Aid El Fitr: Mise en garde contre les jouets vendus sur les circuits informels

-L’INLUCC lance le réseau “Moukafaha” pour la lutte contre la corruption dans les régions

-Une campagne de sensibilisation pour améliorer l’accessibilité des aveugles aux transports en commun

-Rassemblement de solidarité à Paris avec les victimes du naufrage de Kerkennah et leurs familles

-Commission de lutte contre le terrorisme: “Un plan d’action sera élaboré, selon le nouveau président de la Commission”.

-Le Mouvement Echaâb appelle le chef du gouvernement à soumettre son cabinet à un vote de confiance devant le parlement

-La question du remaniement ministériel n’a pas été abordée jusqu’à présent (Abdelkarim Harouni)