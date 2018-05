Tunisie : BCE appelle à préserver le statut juridique et historique de la ville d’Al Qods

Le président de la République Béji Caid Essebsi s’est entretenu au téléphone mardi avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas de la “situation dramatique” que vit le peuple palestinien frère face aux agressions de l’occupation israélienne qui coïncident avec la commémoration du 70e anniversaire de la Nakba.

Caid Essebsi a réitéré la position indéfectible et de principe de la Tunisie en faveur des droits du peuple palestinien. Il a insisté sur la nécessité de préserver le statut juridique et historique de la ville d’Al Qods et de s’en tenir aux résolutions onusiennes y afférentes, considérant nulle toute mesure allant à l’encontre de ces résolutions.

Le président de la République a appelé la communauté internationale à assumer pleinement son rôle et à agir d’urgence pour que cessent les crimes et les actes de torture commis contre des civils désarmés et à fournir la protection internationale nécessaire aux Palestiniens. Il a insisté sur la nécessité de contraindre Israël à respecter le choix de la paix et la légalité internationale et de faire face à toutes les tentatives visant à avorter le processus d’un règlement pacifique, juste et global, seul moyen de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région.

Il a présenté ses vives condoléances au président Mahmoud Abbas et au peuple palestinien, pour les nombreuses victimes tombées sous les balles israéliennes, saluant le combat d’un peuple désarmé et son engagement à défendre vaillamment ses droits légitimes pour recouvrer ses terres et ses symboles sacrés et édifier un état indépendant avec Al Qods pour capitale.

De son côté, Mahmoud Abbas a exprimé sa profonde considération au chef de l’Etat pour sa solidarité en ces circonstances douloureuses. Il a salué le soutien constant de la Tunisie au peuple palestinien.