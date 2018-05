SAMSUNG Tunisie ouvre deux nouveaux Brand shops et un Customer Service Center sur les Berges du Lac de Tunis

Vendredi dernier (11 mai 2018) a été marqué par un rapprochement encore plus efficient des utilisateurs des produits de la marque Samsung Electronics Tunisie.

La preuve ? Ce jour-là, l’antenne tunisienne de l’équipementier sud-coréen a montré, encore une fois, sa puissance marketing, et ce en élargissant un peu plus ses horizons, ou plutôt sa visibilité. En effet, outre ses 7 Brand Shops situés à Bizerte, Sousse et Nabeul et deux autres sis sur le Grand Tunis, Samsung Tunisie a ouvert 2 nouveaux Brand Shops, tous deux sur les Berges du Lac II.

Customer Service Center Lac 1 : service après-vente Samsung téléphonie mobile

Il s’agit du 20ème Customer service center en Tunisie, un service après-vente en partenariat avec la société Onetel, avec pour objectif pour la marque coréenne : «je suis là, je suis à votre écoute. C’est pour cette raison que je continue à élever le service au rang de priorité absolue ». Cela va dans le sens de sa conviction que la satisfaction du client est l’étape la plus importante de sa fidélisation à la marque et au produit.

Brand Shops Samsung Lac II : Concrétisation de la proximité

Encore une fois, Samsung Electronics Tunisie, affirme sa présence en tant qu’acteur fort sur le territoire tunisien par le biais de l’ouverture de nouveaux points de vente.

Décidé à se rapprocher toujours plus de ses clients et à en conquérir de nouveaux, le géant de l’électronique célèbre ses deux nouveaux espaces comme l’aboutissement d’un pas supplémentaire dans la concrétisation de sa proximité avec le marché du Grand Tunis.

Ces deux nouveaux Brand Shops sont compartimentés en plusieurs aires. Ainsi, dans la partie “exposition vente“, les appareils électro-ménagers côtoient les appareils téléphoniques mobiles. Du client à la recherche d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes, d’une machine à laver le linge ou la vaisselle, d’un aspirateur ou d’un climatiseur, à celui en quête d’un téléviseur ou d’un mobile, chacun pourra prendre le temps nécessaire pour regarder de près, s’informer et juger avant de procéder à un choix définitif.

Dans la partie “téléphonie“, les visiteurs pourront faire connaissance avec tous les produits relevant de la technologie Samsung (mobiles simples, smartphones Galaxy, Notes, tablettes, sans oublier accessoires et autres chargeurs sans fil.

Ces Brand Shops, ouverts de 9H à 20H, mettent également en place des “experience zone”, où les férus de technologie pourront tester les produits et expérimenter les solutions de “convergence” Samsung avant de faire leur choix.

