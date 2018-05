Tunisie : Plus de 110 mille activités religieuses programmées pour le mois de ramadan (Ministre)

Le ministère des Affaires religieuses a programmé 110 884 activités religieuses dans les différents gouvernorats à l’occasion du mois de ramadan, a indiqué, lundi, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, lors d’une visite à Gafsa.

Il s’agit de conférences religieuses, de compétitions de récitation de Coran et de Hadiths. En plus du volet religieux, ces activités comportent des actions de sensibilisation à la valeur du travail et la lutte contre le gaspillage, la frénésie de consommation et la tricherie.

Evoquant la stratégie adoptée par le ministère pour lutter contre la pensée terroriste et extrémiste, Adhoum a affirmé que le département fait face au terrorisme à travers la diffusion d’un discours modéré dans les prêches du vendredi et dans les écoles coraniques.

Cette visite de terrain à Gafsa a pour objectif de prendre connaissance des besoins de la direction régionale des Affaires religieuses et des difficultés rencontrées qui concernent, essentiellement, l’infrastructure, a-t-il souligné.