Ligue 1 – Dernière journée : Le suspense jusqu’au bout

La dernière journée de la Ligue 1 de football professionnel livrera ses derniers secrets jeudi, concernant l’équipe qui accompagnera le CO Médenine en Ligue 2 et celle qui jouera les barrages pour le maintien, et aussi pour la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions.

Les yeux seront braqués notamment sur le match US Ben Guerdane-Etoile du Sahel d’une part, et le duel CO Médenine-ES Zarzis d’autre part, et à un dergré moindre sur la rencontre S.Gabésien-Stade Tunisien.

L’ES Zarzis qui jouera sa dernière chance pour conserver sa place parmi l’élite, ne partira pas favorite pour réaliser son dernier voeu, puisque son destin n’est plus entre ses mains, il dépendra plutôt des résultats des matches de Ben Guerdane et Gabès.

De son côté, le S.Gabésien pourra assurer son maitien en cas de victoire et offrira la chance à l’US Ben Guerdane de disputer le match barrage face au 3e de la Ligue 2.

L’US Ben Guerdane partage la 12e place avec l’ES Zarzis avec 23 points chacun, mais elle est meilleure au niveau des confrontations directes (aller 2-0, retour 0-0), tandis que le S.Gabésien occupe la 11e position avec 25 points.

Rappelons qu’en cas d’égalité de points entre l’US Ben Guerdane, l’ES Zarzis et le S.Gabésien, c’est l’US Ben Guerdane qui assurera son maintien (7 points) alors que l’ES Zarzis jouera le match barrage (5 points) et le Stade Gabésien fera ses adieux à la Ligue 1 (4 points), et ce compte tenu des confrontations directes entre ces trois équipes.

La course pour la deuxième place se poursuit par ailleurs entre le Club Africain et l’ES Sahel qui comptent le même nombre de points (47 points) derrière le leader espérantiste, déjà assuré du titre.

La formation de Bab Jedid sera en déplacement chez les CS Sfaxien qui jouera sans pression après s’être assuré de terminer à la 4e place quelque soit le résultat du match de jeudi, alors que l’équipe étoilée aura la tache plus lourde à Ben Guerdane face à une équipe qui jouera le tout pour le tout pour sauver sa place parmi l’élite.

Si l’égalité persiste entre les deux co-dauphins après les matches de jeudi, ce sont les Clubistes qui décrocheront le deuxième billet pour la Ligue des champions d’Afrique, compte tenu des résultats des confrontations directes (1-0 en aller et 1-0 au retour).

Donc le suspense persiste jusqu’au coup de sifflet final des matches de jeudi qui restent ouverts à tous les scénarios, tandis que l’Espérance de Tunis, déjà assurée du titre depuis trois journées, profitera de son dernier match face à la JS Kairouan, pour faire son tour d’honneur devant les milliers de ses fans attendus au stade de Radès.

Les rencontres opposant le CA Bizertin et l’AS Gabès d’une part et l’ES Metlaoui et l’US Monastir d’autre part, seront sans enjeu pour les quatre équipes qui occupent des postes confortables.