Tunisie : Les fondements de la transition démocratique seront plus solides après les municipales (Ghannouchi)

Le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi a estimé mardi à Sousse que les fondements de la transition démocratique en Tunisie seront plus solides après les prochaines élections municipales.

La promulgation récente du Code des collectivités locales facilitera la tâche des membres des Conseils municipaux élus dans la gestion des activités locales en toute démocratie, transparence et indépendance, a-t-il souligné.

Rached Ghannouchi qui présidait un meeting électoral de la liste d’Ennahdha candidate aux élections municipales dans la circonscription de Msaken à Sousse, a insisté sur l’importance de la participation aux prochaines municipales “indépendamment de la liste pour laquelle nous nous proposons de voter”.

“La réussite de la pratique démocratique repose sur l’intégrité et la transparence mais aussi sur le taux de participation à l’opération électorale, a-t-il dit.

Ennahdha est ouverte à toutes les compétences nationales et locales et croit en leur capacité à être au service du citoyen et du pays, a encore souligné le président du mouvement, appelant à voter pour la liste de son parti dont les membres sont “compétents et intègres”.

Relatant le programme électoral de la liste d’Ennahdha dans la municipalité de Msaken, Mohamed Alaya, tête de liste a indiqué qu’il repose sur trois principaux axes à savoir la révision du plan d’aménagement urbain, la lutte contre les constructions anarchiques et la réalisation de parkings. Il s’agit également de faciliter le déplacement des personnes entre les différentes délégations à travers un meilleur service de transport.