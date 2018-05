Tunisie – Intempéries : Le MI appelle les conducteurs à la plus grande prudence

Le ministère de l’Intérieur a appelé, mardi, les usagers de la route dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Médenine et Tataouine qui sont touchés par de fortes rafales de vent à la plus grande prudence, en réduisant la vitesse et en respectant les signalisations et le code de la route.

Dans un communiqué le département invite les marins-pêcheurs à faire preuve de vigilance, à rejoindre les ports les plus proches et à éviter de prendre des risques.

Le département ajoute que les citoyens seront informés sur l’état des routes dans les heures qui viennent.

Pour plus d’informations, il est possible de joindre le bureau de l’information routière sur les numéros suivants : 71963512/71960448 et les unités de la Garde nationale sur le 71790274.

Pour joindre les unités de la garde maritime, le département met à la disposition des citoyens les numéros 194 et 197.