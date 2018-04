Tunisie : Inauguration de l’échangeur d’Ennasr 2

L’échangeur d’Ennasr 2 (Gouvernorat de l’Ariana) a été inauguré lundi après-midi par le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui.

L’échangeur a été ouvert à la circulation après l’achèvement de la première partie des travaux qui ont démarré en 2015, pour un coût de 30 millions de dinars. La construction du pont supérieur au niveau de la cité El Faouz en direction de la cité Ennasr et de l’Ariana, vise à alléger et fluidifier la circulation.

Le ministre de l’équipement a assuré que les travaux ont pris en compte les volets qualité et esthétique indiquant qu’un pont supérieur de 110 mètres de long et de 7 mètres de large a ainsi été réalisé et qu’une voie souterraine a été aménagée pour les véhicules légers, ainsi qu’un rond-point au niveau de l’intersection entre la X20 et X2.

Et de préciser que près de 800 millions de dinars ont été alloués aux projets d’équipement pour la période 2018-2019, annonçant l’ouverture de plusieurs ouvrages routiers dans les villes du Sahel et à Zaghouan au cours des prochains mois.